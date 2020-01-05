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Хорватия

Второй тур президентской гонки: консерватор или либерал?

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  Ирина Шелудкова 
Второй тур президентской гонки: консерватор или либерал?
Авторское право
AP Photo/Darko Bandic - Darko Bandic
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В Хорватии проходит второй тур президентских выборов На пост главы государства претендуют действующий президент Колинда Грабар-Китарович (её поддерживает правящая партия "Хорватское демократическое содружество") и бывший премьер-министр, кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии Хорватии Зоран Миланович.

По данным соцопросов, во втором туре нет фаворита. В последние дни предвыборной кампании рейтинги участников президентской гонки постоянно менялись на фоне тех или иных заявлений во время публичных выступлений.

Наблюдатели отмечают, что голосование станет проверкой для правящей партии — в этом году в Хорватии пройдут парламентские выборы. К тому же страна впервые председательствует в Совете Евросоюза в период больших изменений для ЕС, связанных с новым институциональным и законодательным циклом после смены состава европейских институтов, а также в условиях проблем, которые сопряжены с "брекситом". И на этом фоне решится вопрос кто будет управлять Хорватией —консерватор или либерал.

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