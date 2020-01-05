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Хорватия

На президентских выборах в Хорватии лидирует Зоран Миланович (экзитпол)

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  Ирина Шелудкова  Euronews 
На президентских выборах в Хорватии лидирует Зоран Миланович (экзитпол)
Авторское право
Quelle: AP
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В Хорватии завершилось голосование во втором туре президентских выборов. По результатам экзитпола, которые сообщил телеканал RTL, лидирует кандидат от оппозиционной Социал-демократической партии (СДП) Хорватии Зоран Миланович. Согласно имеющимся данным, Миланович пока набирает 53,25% голосов, а действующая глава государства Колинда Грабар-Китарович — 46,75%.

По данным Государственной избирательной комиссии (ГИК), явка избирателей составила 43,52%, что почти на 5 процентных пунктов больше, чем в ходе первого тура выборов президента, состоявшегося 22 декабря прошлого года.

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