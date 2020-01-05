Кибератака на МИД Австрии

Министерство иностранных дел Австрии подверглось кибератаке.

Об этом сообщают австрийские СМИ со ссылкой на заявление ведомства.

Отмечается, что это "серьезный инцидент". В МИДе проблему обнаружили быстро и приняли необходимые меры. Для расследования попытки взлома создан специальный координационный комитет.

В министерстве не исключают, что за атакой может стоять другое государство, так как в прошлом некоторые европейские страны становились целью схожих нападений. Хакерским атакам ранее подвергались и политические партии Австрии, включая Австрийскую народную партию, Социал-демократическую партию и Австрийскую партию свободы.

Перед началом всеобщих выборов, которые состоялись в стране в конце сентября 2019 года, лидер АНП Себастьян Курц сообщил о несанкционированном доступе к серверу партии, в результате которого была похищена конфиденциальная информация.