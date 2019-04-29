Австрия: ДТП из-за снегопада

В Австрии из-за сильного снегопада в ДТП попал двухэтажный автобус. Инцидент произошёл в федеральной земле Каринтия. Во время обгона водитель резко затормозил. Автобус начал скользить по мокрой дороге, съехал с неё и опрокинулся на здание, находящееся на обочине.

Трое пассажиров пострадали. Их жизни ничто не угрожает

"Вокруг всё загрохотало. Оттого я проснулся. А потом автобус накренился", - рассказывает один из пассажиров.

"Я услышал грохот со стороны главной дороги. Было бы совсем плохо, если бы автобус перевернулся. Хорошо, что этого не произошло. Им очень повезло", - говорит очевидец.

Автобус, на борту которого, как сообщается, находились в основном немецкие граждане, следовал из Мюнхена в итальянский Триест. Австрийские власти предупреждают: из-за отнюдь не весенней погоды риск ДТП остаётся высоким по всему региону.