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Китай

Пекин назначил нового главу Гонконга

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  Вероника Доваль 
Пекин назначил нового главу Гонконга
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Пекин назначил нового главу канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге. В соответствии с решением Госсовета КНР, этот пост займет бывший секретарь парткома северной провинции Шаньси 65-летний Ло Хуэйнин.

Он сменил Ван Чжиминя, отставку которого прочили давно на фоне острого кризиса, связанного с продолжительными протестами в Гонконге. Наблюдатели отмечали, что центральные власти явно не устраивали его действия по урегулированию волнений.

Массовые акции протеста вспыхнули в Гонконге в начале лета и были вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на то, что позднее эта законодательная инициатива была отозвана, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления.

В ноябре оппозиционные кандидаты одержали убедительную победу на выборах в райсоветы Гонконга, получив контроль над 17 из 18 округов Гонконга.

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