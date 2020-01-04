Пекин назначил нового главу Гонконга

Пекин назначил нового главу канцелярии Центрального народного правительства Китая в Гонконге. В соответствии с решением Госсовета КНР, этот пост займет бывший секретарь парткома северной провинции Шаньси 65-летний Ло Хуэйнин.

Он сменил Ван Чжиминя, отставку которого прочили давно на фоне острого кризиса, связанного с продолжительными протестами в Гонконге. Наблюдатели отмечали, что центральные власти явно не устраивали его действия по урегулированию волнений.

Массовые акции протеста вспыхнули в Гонконге в начале лета и были вызваны намерением местных властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на то, что позднее эта законодательная инициатива была отозвана, сторонники оппозиции продолжили антиправительственные выступления.

В ноябре оппозиционные кандидаты одержали убедительную победу на выборах в райсоветы Гонконга, получив контроль над 17 из 18 округов Гонконга.