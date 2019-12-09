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Китай

Новая мощная манифестация в Гонконге, на этот раз без эксцессов

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  Елена Караева 
Новая мощная манифестация в Гонконге, на этот раз без эксцессов
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Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved - Kin Cheung
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В Гонконге состоялся крупнейший за последние несколько недель митинг, его приурочили к отмечаемому во вторник Дню прав человека.

Сообщается, что манифестация прошла без особых эксцессов и столкновений с правоохранителями. Организаторы говорят, что пришли 800 тыс. человек, полиция приводит цифру - в 183 тыс. человек.

Демонстрация была проведена еще и чтобы отметить полгода массовых акций против, как говорят участники манифестаций, "китаизации" внутренней политики в особом административном районе КНР.

На прошлой неделе на выборах в местные органы власти убедительную победу одержали сторонники оппозиции, которых поддержала в том числе и студенческая молодежь. Официальный Пекин заявляет, что подобные протесты инспирируются внешними силами, "желающими посеять в Гонконге хаос".

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