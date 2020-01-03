Массовая эвакуация в Австралии

ВМС Австралии эвакуируют людей из города Маллакута в штате Виктория, где оказались заблокированы более 4 тысяч человек. Многие из местных жителей и туристов, спасаясь от огня, предпочли разместиться на городском пляже - в самом безопасном месте. Им на помощь прибыли моряки. Корабль HMAS Choules взял на борт около тысячи человек.
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