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Массовая эвакуация в Австралии

ВМС Австралии эвакуируют людей из города Маллакута в штате Виктория, где оказались заблокированы более 4 тысяч человек. Многие из местных жителей и туристов, спасаясь от огня, предпочли разместиться на городском пляже - в самом безопасном месте. Им на помощь прибыли моряки. Корабль HMAS Choules взял на борт около тысячи человек.

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