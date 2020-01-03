Командующий спецназом иранского КСИР убит в результате ракетного удара США в Багдаде

Американское оборонное ведомство подтвердило, что генерал спецназа Корпуса стражей исламской революции Ирана был убит в результате ракетного удара. Вместе с генeралом Касемом Сулеймани находился и зам главы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис, он был также убит.

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved HO

Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved HO

Коммюнике было размещено в официальном "Твиттере" главы Пентагона Марка Эспера.

Удар был нанесен в ночь с четверга на пятницу по приказу Трампа.

Глава внешнеполитического ведомства Ирана Джавад Зариф назвал эти действия "актом международного терроризма со стороны США".

Как сообщает ТАСС со ссылкой на американские СМИ, вывод о смерти командующего был сделан после изучения кольца на теле одного из погибших.

В свою очередь, Пентагон заявил, что этот шаг - "превентивная мера, направленная на сдерживание будущих планов нападений со стороны Ирана. США продолжат предпринимать все необходимые действия, чтобы защитить своих граждан и свои интересы где бы то ни было в мире", говорится в коммюнике.

По мнению Вашингтона, Сулеймани несет ответственность за то, что одобрил проведение акций протеста перед американским посольством в Багдаде на этой неделе.

Глава Пентагона сообщил, что Вашингтон отправляет в регион около 750 военнослужащих.