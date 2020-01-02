Карлос Гон под прицелом Интерпола: Ливан получил ордер на его арест

Турецкая полиция задержала семь человек в рамках расследования дела о побеге Карлоса Гона из Японии. Речь идет о четырех пилотах, двух сотрудниках наземных служб Стамбульского аэропорта и одном грузчике. По данным местных СМИ, турецкая пограничная полиция не была уведомлена о транзите Гона и в системе аэропорта нет данных о его въезде и выезде.

Тем временем, Бейрут получил от Интерпола ордер на арест бывшего руководителя франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi. По данным японского агентства Киодо, соответствующий запрос в Интерпол был сделан правительством Японии.

Исполняющий обязанности министра юстиции Ливана Альберт Сархан сообщил СМИ, что Карлос Гон въехал в страну легально и по французскому паспорту. Он также отметил, что у Ливана и Японии нет договора об экстрадиции.

Сам Карлос Гон сообщил <a href="https://twitter.com/afpfr/status/1212765241026564096?ref_src=twsrc%5Etfw">2 janvier 2020</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>), что организовал побег из Токио самостоятельно. "Моя семья не играла никакой роли в подготовке моего отбытия из Токио", - говорится в распространненом заявлении. Его пресс-конференция намечена на 8 января.

В Японии полиция ищет причастных к побегу Гона и проводит обыски в его токийской резиденции.

На данный момент точно неизвестно, каким образом Гон смог покинуть территорию Японии. По некоторым данным, его вывезли из токийской резиденции в ящике для музыкальных инструментов в провинциальный аэропорт, откуда на частном самолете он был доставлен в Турцию, а затем в Ливан.Этот побег привлек большое внимание СМИ, которые назвали его "киношным".