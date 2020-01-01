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Ватикан

Папа Римский извинился

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  Анна Добровская 
Папа Римский извинился
Авторское право
AP
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Папа Римский Франциск публично извинился за то, что хлопнул по руке женщину, которая хотела к нему обратиться. В ходе традиционной проповеди Angelus он объяснил собравшимся на площади Святого Петра, что накануне потерял самообладани: "Любовь делает тебя терпеливым. Но иногда мы теряем терпение. В том числе и я. Я прошу прощения за вчерашний ужасный пример".

На этих кадрах видно, как Папа Римский приветствует людей на площади Святого Петра и протягивает им руки. В тот момент, когда он отвернулся, его внезапно начала тянуть к себе одна из верующих. Вырываясь, глава Ватикана несколько раз ударил ее по рукам. Этот ролик получил большую популярность в социальных сетях.

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