Мир салютует новому году

2020-й вступает в свои права: первыми Новый год встретили жители островных государств в Тихом океане, следом праздник пришел в Новую Зеландию. Центром новогодних мероприятий стал Окленд. На небоскребе Sky Тower отсчитывались последние секунды уходящего года и десятилетия. Ровно в полночь в небе вспыхнул салют, на мосту Auckland Harbour зажглась праздничная иллюминация.

Грандиозным пиротехническим шоу встретили Новый год жители Сиднея. Около миллиона человек собрались у главного городского моста, чтобы посмотреть на буйство разноцветных огней в небе и на воде. Вопрос об уместности проведения салюта на фоне смертоносных пожаров на юго-востоке страны разделил австралийское общество.

В Пхеньяне ликующая толпа встретила Новый год под залпы салюта, за световым шоу последовал праздничный концерт.

А в Гонконге новогодняя ночь стала еще одним поводом для проведения гражданской акции протеста. Люди сформировали "живые цепи" по всему городу, они скандировали обещания продолжить борьбу за демократию в следующем году.

Протесты на улицах этого крупнейшего в Азии финансового центра не стихают с лета. Из соображений безопасности власти решили отказаться от громких фейерверков, предложив световое шоу с проекцией на небоскребы