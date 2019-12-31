Москва на пороге третьего десятилетия

Бой Курантов, брызги шампанского, фейерверки и поздравления: сотни тысяч москвичей и гостей столицы встретили Новый год на улицах. Центром гуляний традиционно стала Красная площадь, а кульминацией — праздничный салют.

Своё традиционное новогоднее обращение президент России Владимир Путин со слов об эпохе:

«Мы живем в бурное, динамичное, противоречивое время, но мы можем и должны сделать все, чтобы Россия успешно развивалась, чтобы все в нашей жизни менялось только к лучшему… Наши личные планы, мечты неотделимы от России».

Как свидетельствуют соцопросы, новогодние традиции в России остаются неизменными — во всяком случае, в том, что касается еды. Чаще всего на праздничный стол, по данным ВЦИОМ, — ставят по-прежнему салат «Оливье», мандарины, «Селёдку под шубой», холодец и икру.