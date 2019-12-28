Протесты против закона о вероисповедании

В Белграде сотни человек собрались у посольства Черногории на акцию протеста против закона о свободе вероисповедания, одобренного черногорским парламентом в пятницу.

Манифестанты обвиняют Скопье в авторитаризме и дискриминации: вызвавший возмущение документ был принят в отсутствие оппозиции и, по мнению противников, без должного обсуждения и дебатов с представителями религиозных общин.

"Сербские депутаты Демократического фронта Черногории были арестованы: при демократии не может быть такого, когда оппозиционеров силой выводят из зала, а в это время правящие социалисты приняли закон о религии, благодаря которому они собираются забрать сербские церкви", — говорит один из манифестантов.

Сербские священники на акции протеста в Черногории AP Risto Bozovic

Прихожанами Сербской православной церкви называют себя 70% черногорцев. Закон потребует от неё подтверждать свои права на собственность в Черногории. Ещё в начале года президент страны заявлял, что намерен добиваться автокефалии и признания для Черногорской церкви.