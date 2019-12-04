Сербия готова, Болгария "сознательно затягивает"

Сербия уже в ближайшие недели завершит строительство своего отрезка газопровода "Турецкий поток" и сможет участвовать в транзите российского газа: об этом объявлено в Сочи на встрече Александра Вучича и Владимира Путина. При этом российский лидер выразил сожаление по поводу того, что Болгария "сознательно затягивает" реализацию проекта на своей территории.

Александр Вучич, президент Сербии:

"Практически мы закончили газопровод через Сербию. Это огромная инвестиция, большой шанс для развития нашей страны и, конечно, для надёжного будущего нашего народа".

Кроме того, Москва пообещала поддержать любые договорённости между Белградом и Приштиной по косовоскому вопросу, хоть Вучич вновь подчеркнул что не верит в возможность компромисса.

Владимир Путин, президент России:

"Наши отношения развиваются весьма позитивно. Наше стратегическое партнёрство подтверждается ежедневной работой. Это касается и политической сферы, это касается нашего взаимодействия в области безопасности и в сфере экономики".

Встреча лидеров стала первой после октябрьского шпионского скандала: сербские СМИ обвиняли Россию в попытке завербовать сербского офицера. И Москва, и Белград заявляют, что доказательств этому нет и в любом случае скандал никак не повлияет на дружеские отношения двух стран.

Ранее в Белграде Александр Вучич принимал белорусского коллегу Александра Лукашенко: президенты обсуждали среди прочего торговые отношения.

В конце октября Сербия подписала договор о свободной торговле с Евразийским экономическим союзом. В Белграде при этом подчёркивают, что сохраняют курс на вступление в Евросоюз; но Брюсселе тогда заявили, что в конечном итоге Белграду придётся выбирать между Европой и Евразией, поскольку присоединение к ЕС предполагает выход из любых двусторонних торговых договоров.