Черногория: страсти по свободе вероисповедания

Прокуратура Черногории задержала на сутки лидеров оппозиционного "Демократического фронта" Андрию Мандича и Милана Кнежевича. Вместе с ними задержан депутат Милун Зогович.

Последний обвиняется в нападении на должностное лицо при исполнении обязанностей. Мандичу и Кнежевичу вменяют в вину воспрепятствование исполнению обязанностей. Таким образом прокуратура квалифицировала массовую потасовку в здании парламента в ночь на пятницу, когда оппозиция попыталась воспрепятствовать принятию закона о свободе вероисповедания.

Оппозиционеров обвиняют в нападении на спикера парламента Ивана Брайовича. Еще 19 депутатов, задержанные накануне, отпущены.

"Я осуждаю подобные действия, которые являются неуместными и безответственными по отношению к другим законодателям, а также безответственными по отношению к гражданин Черногории. Надеюсь, что случившееся станет хорошим уроком для всех и что подобное больше никогда не повторится", - заявил премьер-министр Черногории Душко Маркович.

В ночь на пятницу парламент Черногории принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку текста проголосовали 45 депутатов из 45 присутствующих. Голосов "против" и воздержавшихся не было, поскольку документ рассматривался после задержания полицией всех представителей оппозиции.

В крупных городах страны, а именно: Беране, Биело-Поле, Плевле, Баре, Будве, Которе и Никшиче прошли акции протеста. Задержаны были свыше 50 человек. В столице Подгорице в манифестации принял участие глава Сербской Православной Церкви митрополит Амфилохий: "Мы еще раз заявляем, что не выступаем за отмену предложенного закона, но за его принятие в соответствии с решениями Венецианской комиссии, через диалог с церковью и другими религиозными общинами. До сих пор настоящего диалога не было", - заявил он.

Ранее президент Черногории Мило Джуканович обвинил Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране и заявил, что будет добиваться автокефалии по примеру Украины.

Среди прочего новый закон предусматривает изъятие церковной собственности у Сербской

православной церкви. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.