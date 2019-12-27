В Милане открылся первый капсульный отель

Милан перенимает опыт Осаки. В городе появился первый капсульный отель Ostelzzz Milano. Большинству постояльцев нет и тридцати.

Кого-то привлекают технологии и новые модные ощущения прямиком из Японии, где такие гостиницы начали появляться еще в конце 1970-х. Кто-то заинтересован в низкой цене. Ночь в уютной индивидуальной капсуле с кроватью, тумбочкой, шкафчиком и розетками обойдется путешественнику всего в 19 евро. Единственный минус - она не подойдет клаустрофобу. Площадь номера лишь чуть больше двух квадратных метров.

"Я здесь чувствую себя почти как дома. Есть все - душ, кухня. Но здесь даже интереснее - люди приходят и уходят, появляются новые знакомые, ты не одинок. Здесь гораздо лучше, чем в хостеле или отеле", - говорит Моника Вичи, туристка.

В Милане наблюдается настоящий туристический бум. В прошлом году почти 6 млн 800 тысяч человек полюбовались на знаменитый собор Рождества Девы Марии, посетили Неделю Моды и прошлись по местным магазинам - на 2 млн больше, чем еще семь лет назад.