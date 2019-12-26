Курс на Хобарт

В Австралии стартовала юбилейная 75-я парусная регата Сидней-Хобарт. Одна из наиболее престижных и сложных в мире. Маршрут в 628 морских миль попробуют преодолеть 157 яхт.

Вскоре после выхода из бухты Сиднея при северном ветре в 15-18 узлов лидерство захватила 30-метровая Comanche, которой принадлежит рекорд гонки. В 2017 году супермакси прошла дистанцию за сутки, 9 часов, 15 минут и 24 секунды.

Неподалеку от нее держатся представляющая Монако Black Jack, гонконгская Scallywag 100, австралийские InfoTrack и Wild Oats XI, победитель прошлогодней регаты. Ее экипаж попытается выиграть гонку уже в десятый раз.

Ожидается, что первые яхты начнут прибывать в порт Хобарта в субботу.