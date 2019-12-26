Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Спорт

Курс на Хобарт

 Комментарии
  Мария Горковская 
Курс на Хобарт
Авторское право
AP
Размер текста Aa Aa

В Австралии стартовала юбилейная 75-я парусная регата Сидней-Хобарт. Одна из наиболее престижных и сложных в мире. Маршрут в 628 морских миль попробуют преодолеть 157 яхт.

Вскоре после выхода из бухты Сиднея при северном ветре в 15-18 узлов лидерство захватила 30-метровая Comanche, которой принадлежит рекорд гонки. В 2017 году супермакси прошла дистанцию за сутки, 9 часов, 15 минут и 24 секунды.

Неподалеку от нее держатся представляющая Монако Black Jack, гонконгская Scallywag 100, австралийские InfoTrack и Wild Oats XI, победитель прошлогодней регаты. Ее экипаж попытается выиграть гонку уже в десятый раз.

Ожидается, что первые яхты начнут прибывать в порт Хобарта в субботу.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

  
Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.