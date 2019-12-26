Премьером Косова может стать противник договора с Сербией

Косовский парламент собирается на первую сессию после досрочных выборов. В частности, депутаты должны номинировать премьер-министра частично признанного государства. Ожидается, что будет выдвинута кандидатура Альбина Курти, лидера победившей на выборах партии "Самоопределение".

Однако парламентским большинством его движение не располагает. Вторая партия — "Демократический союз Косова" — уступает всего на один мандат. Переговоры продвигались сложно, ещё несколько дней назад говорили о возможности повторных выборов.

Сейчас партии согласовали схему раздела министерских портфелей, однако до сих пор не пришли к компромиссу относительно поста президента: главу частично признанного государства избирает парламент.

Альбин Курти известен как лидер радикального толка. Среди прочего он и его соратников по партии "Самоопределение" открыто выступали против выполнения Брюссельского соглашения 2013 года о создании автономных сербских общин в Косове.