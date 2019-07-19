Харадинай: отставка перед Гаагой

Премьер-министр Косова Рамуш Харадинай в пятницу объявил о своей отставке. Заявление, которое он зачитал на заседании кабмина, было размещено на его странице в "Фейсбуке". Поводом для отставки Харадинай назвал вызов "на разговор" в Специальную прокуратуру в Гааге. По его словам, если бы он не подал в отставку, это навредило бы его стране.

"На следующей неделе у меня будет допрос, и я буду выступать там не как глава правительства, а как гражданин Косова. Чтобы сохранить честь правительства и государства, я думаю, было правильно принять это решение", - сказал Харадинай.

Рамуш Харадинай, как и его брат Даут, депутат парламента, а также косовский лидер Хашим Тачи и многие другие члены победившей на июньских выборах 2017 года коалиции - ветераны Освободительной армии Косова. Белград считает их военными преступниками и вероятными обвиняемыми Гаагского трибунала.