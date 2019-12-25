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Десятилетие гонений на христиан

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  Юрий Смирнов 
Десятилетие гонений на христиан
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Euronews
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Уходящее десятилетие было временем гонений, подчас граничащих с геноцидом, для христиан Ближнего Востока. Радикальные исламистские группировки салафитского толка, самые известные из которых – «Исламское государство» и «Аль-Каида», – пытались навязать свои порядки в Ираке и Сирии, Египте и Ливии.

Сирийские христиане почувствовали облегчение только в последние два года. Молодой христианин Салим Абдельмасих смотрит в будущее с оптимизмом:

«С Божьей помощью, дела в Сирии с каждым годом налаживаются, в том числе здесь в Эль-Камышлы. Куда не глянь, всюду происходит улучшение, страна движется в правильном направлении. С Божьей помощью, жизнь в Сирии наладится».

На лушее надеется и сирийская христианка Ханан Куриех:

«Празднование Рождества Христова символизирует для нас возрождение Сирии, которая обязательно станет лучше, чем раньше. Мы молим об этом Бога».

Сотни китайских католиков пришли на рождественскую мессу в пекинский собор Христа Спасителя Сишику. В сентябре 2018 г. китайское правительство наконец позволило Ватикану назначить епископа для католической общины страны. Это стало поворотным пунктом в истории этого растущего сообщества, которое на протяжении десятилетий Коммунистическая партия Китая рассматривала как враждебную силу.

Тяжёлой остается участь многих христиан, проживающих в Африке. Наиболее угрожающих масштабов гонения достигли в странах южнее Сахары, прежде всего в Нигерии и соседних с нею странах.

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