В Египте совершено нападение на автобус, перевозивший христиан-паломников. Погибли по разным данным, от семи до десяти человек. Более десяти получили ранения.
Срочная новость
В Египте совершено нападение на автобус с христианами
Сейчас воспроизводится:
В Египте совершено нападение на автобус с христианами
Сообщается, что группа вооруженных людей открыла стрельбу по автобусу с коптами рядом с монастырем Святого Самуила в египетской провинции Эль-Минья. Известно, что в колонне шли три автобуса, под обстрел попал один из них. Боевики подъехали на внедорожнике, перекрыли путь и открыли по нему огонь.
Министр внутренних дел Египта Махмуд Тауфик распорядился создать оперативную группу по поиску и поимке преступников. Об этом сообщило государственное телевидение.