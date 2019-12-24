ЕС: "Открытие ж/д движения - шаг к принудительной интеграции Крыма"

ЕС назвал открытие железнодорожного движения по Керченскому мосту "еще одним шагом к принудительной интеграции полуострова и к намеренной изоляции Крыма от Украины, частью которой он был и остается".

В "Твиттере" Петера Стано, официального представителя ЕС, подчеркивается: "Железнодорожное сообщение, которое теперь идет по Керченскому мосту - это грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России, это продолжение действий по незаконной аннексии Крыма".

В ЕС добавили, что пролеты моста ограничивают проход украинских морских транспортных средств, что, в свою очередь есть также нарушение международных законов.

В Киеве же подчеркнули, что действия России противоречат принципам морского права и подписанным соглашениям между двумя странами.

Российское государственное агентство РИА цитирует заявление депутата Госдумы Руслана Бальбека, в котором он называет строительство Крымского моста "внутреннем делом России" и добавляет "никакие заявления ЕС или протесты Киева" не помешают движению транспорта по переправе.