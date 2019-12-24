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Россия

Новые приговоры за акцию 27 июля

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  Юрий Смирнов  и РАПСИ
Новые приговоры за акцию 27 июля
Авторское право
Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved - Pavel Golovkin
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Московские суды вынесли новые приговоры в отношении участников несанкционированной уличной акции 27 июля.

Тверской суд приговорил к 2,5 годам колонии общего режима Сергея Суровцева, признав его виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ст. 318 УК РФ). По информации следствия, он поднял секцию металлического ограждения и нанес ею удар сотруднику Росгвардии, а затем пытался блокировать передвижение других правоохранителей. Сам Суровцев свою вину не признаёт.

Мещанский суд Москвы оштрафовал на 100 тысяч рублей Самариддина Раджабова и освободил его из-под стражи. Раджабов обвиняется в броске наполненной жидкостью бутылки в сторону сотрудников полиции, и прокурутара просила суд назначить ему наказание в виде лишения свободы 3 года и 6 месяцев по статье о насилии в отношении представителя власти. Раджабов свою вину не признаёт. Суд зачел назначенный ему штраф за более чем 5 месяцев, проведенных под стражей.

После акции 27 июля обвинения в совершении уголовных преступлений были предъявлены более чем 15 участникам акции. Первоначально были возбуждены уголовные дела по статье о массовых беспорядках (212 УК РФ) и применению насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), однако впоследствии обвинения в беспорядках были сняты со всех фигурантов.

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