Домовый сыч в опасности

Датские орнитологи бьют тревогу. Интенсивное сельское хозяйство последних десятилетий привело к резкому сокращению традиционных мест обитания целого ряда животных и птиц. На грани исчезновения оказался домОвый сыч. В 1970-х в королевстве насчитывалось как минимум 1000 гнездящихся пар, в 2018-м - всего 13.

Группа фермеров из провинции Химмерланд при поддержке Общества охраны природы Дании пытается спасти птицу, чье латинское название переводится как "ночная Афина". Волонтеры прикармливают сычей цыплятами и строят искусственные гнездовья.

"Результаты есть. Они размножаются, область их распространения расширяется. Мы кольцуем птиц. Появляются новые пары. Большинство из них родом отсюда", - рассказывает Лассе Олсен, фермер.

Главная причина вымирания в том, что птицам все тяжелее прокормить потомство. Использование пестицидов фермерскими хозяйствами привело к катастрофическому снижению популяции насекомых. Участков с травой, привычных мест обитания мелких грызунов, все меньше.