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США

Расследование в отношении BMW

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  Ирина Шелудкова 
Расследование в отношении BMW
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Федеральная Комиссия США по ценным бумагам и биржам SEC проводит расследование в отношении в немецкого автоконцерна BMW ("БМВ"). Официально о причинах и подробностях расследования не сообщается.

Газета "Уолл-стрит джорнэл" со ссылкой на собственные источники информировала, что американский регулятор заподозрил производителя в намеренном завышении показателей продаж .

За девять месяцев уходящего года компания реализовала в США свыше 322 тысяч машин. Продажи выросли на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Комиссия проверит, действительно ли автодилеры регистрировали машины на себя, чтобы они считались уже проданными — такая мошенническая схема приводит к искусственному увеличению объема продаж. По данным агентства "Блумберг" за то, чтобы ввести инвесторов в заблуждение, компания BMW платила дилерам надбавки.

В сентябре завершилось аналогичное расследование в отношении итальянско-американского производителя Fiat Chrysler, который в результате согласился оплатить штраф в размере 40 млн долларов за манипуляции с данными продаж.

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