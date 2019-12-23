Украина и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали обмен пленными до конца года

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в понедельник согласовала условия обмена пленными до конца года. Обмен удерживаемыми между Киевом и сепаратистами - одно из требований итогового коммюнике саммита "нормандской четверки", состоявшегося 9 декабря.

"Обсуждение состоялось, и на этот раз есть конкретные результаты", - сообщил журналистам полномочный представитель России Борис Грызлов после окончания заседания контактной группы, которое прошло по видеосвязи.

В переговорах участвовали представители Киева, самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик, а также России и ОБСЕ. Украинские власти и международные наблюдатели подтвердили, что договоренность "о взаимном освобождении удерживаемых лиц до конца года" была достигнута. При этом, как сообщил Грызлов, Киев "дал обязательство завершить процедуру помилования и не преследовать освобождаемых лиц".

Обмен пленными должен состояться в формате "всех установленных на всех установленных". Список списка обмениваемых лиц и дата их освобождения пока не согласованы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обещал, что обмен состоится уже 24 декабря, "крайний срок - до конца месяца". На встрече контактной группы в Минске, которая прошла 18 декабря, стороны не смогли согласовать этот вопрос.