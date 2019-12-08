"Нормандская четверка": помирятся ли Россия и Украина?

9 ноября пройдет первая более чем за три года встреча «нормандской четверки». Лидеры Украины, России, Франции и Германии соберутся в Париже, чтобы обсудить дальнейшие возможности урегулирования кризиса в Донбассе.

Владимир Путин и Владимир Зеленский встретятся на этом саммите впервые. Означает ли эта встреча, что кризис на Украине скоро закончится, а некогда братские страны встанут на путь примирения?

Почему «нормандская встреча» проходит сейчас?

Одним из главных условий для встречи «нормандской четверки» стало частичное выполнение некоторых пунктов минских договоренностей и так называемой формулы Штайнмаера. Так, встрече предшествовал синхронный отвод войск в районе нескольких населенных пунктов в самопровозглашенной ДНР, о котором стороны договорились еще в 2016 году.

Также Россия и Украина пошли на некоторые уступки. В начале сентября Москва и Киев обменялись заключенными. На Украину вернулись, в частности, задержанные в Керченском проливе моряки и режиссер Олег Сенцов. Среди вернувшихся в Россию - журналист Кирилл Вышинский и Владимир Цемах, подозреваемый в причастности к крушению "Боинга" летом 2014 года в Донбассе.

В середине ноября Россия вернула Украине задержанные в Керченском проливе корабли, подчеркнув при этом, что «расследование дела о провокации у берегов Крыма и незаконном пересечении границы» продолжится. Позже украинские власти заявили, что корабли были возвращены без находившегося на них оборудования и документов.

«Нормандский формат требовалось актуализировать, поскольку лидеры не собирались в таком составе с 2016 года и прогресса по мирному урегулированию не было. Теперь Зеленский решил приложить дополнительные усилия к вопросам по урегулированию», - считает украинский политолог Александр Мусиенко.

Значит ли это, что отношения между Россией и Украиной изменились?

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины с крайне амбициозными обещаниями остановить войну в Донбассе. Одним из его главных заявлений стала готовность вести переговоры с Россией, хотя эксперты считают, что о реальном потеплении в отношениях между двумя странами речи не идет.

«Президент Украины посылает определенные сигналы, что он готов к диалогу, но это не означает, что он готов на все уступки Кремлю, - сказал Мусиенко. - Он прагматично настроен на диалог, на определенные компромиссы готов идти, но предел этих компромиссов есть».

С этим согласен и эксперт Международного центра перспективных исследований в Киеве Николай Капитоненко, обуславливая невозможность реального сближения резким противодействием со стороны общественного мнения и украинских политических элит.

Эксперты сходятся во мнении, что, несмотря на позитивные подвижки, встреча вряд ли серьезно повлияет на отношения между странами. «Я рассматриваю эту встречу не как конечный пункт, а скорее как важный промежуточный этап, - говорит Капитоненко. - Ближайшая встреча покажет, кто на что готов и кто на что не готов идти».

Почему эта встреча «нормандской четверки» важна?

Проекты итоговых документов уже разработаны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал «не завышать ожидания, чтобы потом не разочароваться». Официальный Киев подтвердил, что заявления не содержат никаких прорывных идей. Тем временем саммит «нормандской четверки» остается одним из важнейших событий последних лет для разрешения кризиса в Донбассе.

И Россия, и Украина все еще преследуют противоположные цели. Киев, недовольный мягкостью Евросоюза по отношению к России и невыгодными условиями "минских соглашений" (в частности, это касается особого статуса Донбасса), стремится добиться более выгодной сделки.

«России же необходима конституционная реформа на Украине, ее децентрализация, закрепление особого статуса Донбасса и тем самым – создание внутриполитических институциональных препятствий для интеграции Украины в североатлантические институты», - утверждает эксперт по внешней политике РФ Дмитрий Суслов.

«Нормандский формат – это единственный международный формат, который существует для урегулирования ситуации на Украине. Альтернатива нормандскому саммиту – полномасштабная война между Россией и Украиной», - сказал эксперт.

По мнению независимого российского политолога Кирилла Рогова, за последние три года сильно изменился международный контекст. В связи с ростом напряженности внутри Европы и ухудшающимися отношениями между ЕС и США западные страны все реже демонстрируют единую позицию относительно России.

Во время одной из последних встреч с российским лидером французский президент Эмманюэль Макрон призвал Запад «налаживать отношения с Россией». В этом контексте встреча в «нормандском формате» - определенный «жест доброй воли» со стороны Кремля. «Сейчас Москва считает возможным продвижение в вопросе деэскалации (ситуации на Украине), она заинтересована в снятии санкций», - считает политолог.

Тем временем реальные изменения внешней политики Европы по отношению к России вряд ли возможны. «Общая парадигма остается – защитить Украину от России. Если на Украину будут оказывать серьезное давление (по выполнению минских договоренностей), это только усилит позиции России и представит Украину как проблему в этой ситуации. На это Европа не пойдет», - сказал Суслов.