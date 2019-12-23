Год испытаний для британского парламентаризма

2019 стал для британской парламентской системы годом эпохальных испытаний. Нация разделилась, партии раскололись на фракции, премьер-министр ушёл в отставку.

Избежать выхода Великобритании из Евросоюза без соглашения удалось только благодаря отсрочке даты его вступления в силу до 31 января.

«Условия этой отсрочки, как я и ожидал, очень гибкие, но она короче, чем я предполагал, – прокомментировал это решение председатель Европейского совета Дональд Туск. – Но всё равно времени для нахождения оптимального решения достаточно. Пожалуйста, не теряйте его понапрасну».

Тереза Мэй потерпела в Палате общин больше поражений, чем пятеро её предшественников вместе взятые. Один только текст соглашения с Евросоюзом был отклонён три раза. В конце концов терпению Терезы Мэй пришёл конец:

«Скоро я оставлю этот пост, занимать который было главным достижением моей жизни. Вторая женщина на посту премьер-министра, конечно же, не будет последней. Я ухожу без чувства неприязни, напротив – с огромным чувством благодарности за возможность послужить моей любимой стране».

После этого правительство возглавил Борис Джонсон, пообещавший, что при нём новых отсрочек «брексита» больше не будет, так как они только продлевают неопределенность и дорого обходятся британской экономике.

– Можете ли вы дать обещание, что вы больше не поедете в Брюссель, чтобы просить о новой отсрочке?

– Да, могу - я скорее помру в канаве...

Но вскоре решительно настроенный премьер лишился поддержки большинства членов Палаты общин, а Верховный суд постановил, что данный им королеве совет приостановить работу законодателей на пять недель противоречит закону.

После переговоров Джонсона с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром Брюссель смягчил свою позицию относительно изменений в тексте соглашения и замены статьи о так называемом «бэкстопе» для Северной Ирландии. Но несмотря на этот прорыв премьер-министру всё-таки пришлось добиваться новой отсрочки «брексита» до 31 января. А для того чтобы заручиться поддержкой большинства в Палате общин ему пришлось объявлять досрочные выборы, уже четвёртые в этом десятилетии.

Результаты выборов стали триумфом Бориса Джонсона: возглавляемая им Консервативная партия получила абсолютное большинство депутатских мест, что позволит ему выполнить своё обещание и наконец вывести Великобританию из Европейского союза. Его предвыборный лозунг «доведём "брексит" до конца» обеспечил консерваторам крупнейшую победу за последние 30 лет, которая похоронила надежды сторонников ЕС на повторный референдум. Теперь больше никто не сомневается в том, что Великобритания выйдет из Союза.

Это произойдёт уже в январе, после чего начнётся переходный период, который продлится один год. За это время стороны должны будут договориться о новом соглашении о свободной торговле.

Год завершился также уходом с поста спикера Джона Беркоу, чей стиль ведения заседаний сделал его мировой знаменитостью.

Заседания нового состава парламента, в котором теперь появилось стабильное большинство, обещают быть менее шумными и нервозными, чем во времена Беркоу. Но премьер-министру Борису Джонсону предстоит еще многое сделать для того, чтобы снять напряжение и преодолеть разделения, которые пролегли через все британское общество.