Парижские бизнесмены несут убытки из-за протестов

Во Франции протесты против пенсионной реформы и особенно забастовка работников общественного транспорта оказывают разрушительное воздействие на туристический, гостиничный и ресторанный бизнес. Особенно тяжёлая ситуация сложилась в Париже, в одном из самых популярных мест отдыха для туристов всего мира. Хозяева гостиниц бьют тревогу: в этом декабре иностранных туристов во французской столице заметно меньше, чем в прошлом.

Забастовка 5 декабря свела количество бронирований практически к нулю. В следующие после забастовки выходные у нас было занято на 50 % меньше гостиничных мест. В этом году в конечном итоге, который будет подведён 31 декабря, наша выручка может оказаться ниже как минимум на 3-5 %. Лоран Дюк Союз хозяев гостиничного бизнеса

Не много лучше обстоят дела и у владельцев парижских магазинов. В этом месяце потребительская активность снизилась на, по разным оценкам, 30-50 %. И это в декабре – месяце, когда выручка от продажи товаров обычно достигает максимума. У владельцев магазинов, расположенных рядом с вокзалами, выручка упала на 80%. Даже Парижская опера продала в декабре билетов меньше обычного, потеряв в результате до 8 млн евро.

Министерство экономики Франции обещает бизнесменам поддержку с помощью таких мер как рассрочка налоговых и страховых платежей или разрешение открывать двери своих заведений в воскресенье.