Культурные события 2019

2019 начался с чествования двух культурных столиц Европы. В Пловдиве, втором по величине городе Болгарии, сохранились напоминания о разных периодах его истории: фракийском, античном, древнеримском, временах Византийской и Османской империй.

Итальянская Матера и вовсе является одним из старейших городов в мире: первые поселения в местных пещерах появились ещё в эпоху неолита.

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В феврале ушёл из жизни знаменитый модельер Карл Лагерфельд. Он сотрудничал с французским модным домом Chanel, а также работал с итальянским брендом Fendi и основал собственную компанию, названную его именем. Лагерфельд известен как дизайнер одежды, но он также занимался фотографией и рисованием карикатур. После его смерти вышел сборник "Карликатуры".

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Падение Берлинской стены в 1989 году навсегда изменило мир. В тридцатую годовщину этого события по всей Европе прошли выставки, посвящённые Холодной войне и культуре граффити, а благодаря приложению дополненной реальности для мобильных устройств люди смогли увидеть, каким был Берлин до воссоединения.

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Громкий скандал в мире оперы: более 20 женщин обвинили в домогательствах Пласидо Доминго. Испанский тенор отверг все обвинения и назвал ситуацию "кошмарной". Доминго ушёл с поста художественного руководителя и директора Лос-Анджелесской оперы и прекратил выступления в Нью-Йоркской «Метрополитен-опере».

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В 500-летнюю годовщину смерти Леонардо да Винчи состоялось множество выставок о жизни и наследии великого художника и изобретателя Эпохи Возрождения. Одна из самых известных картин, "Мона Лиза" вернулась в экспозицию Лувра после 10 месяцев реставрации.

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Присуждение Нобелевской премии по литературе Петеру Хандке вызвало неоднозначную реакцию. Австрийского писателя критиковали за отрицание военных преступлений сербской армии во время войны в Югославии и поддержку Слободана Милошевича.

AP Photo/Francois Mori Francois Mori

Из-за скандала, связанного с одним из членов Академии, премия по литературе за 2018 год была вручена также в 2019. Лауреатом 2018 года стала польская писательница Ольга Токарчук.

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58 Венецианская биеннале прошла под девизом: "Чтоб вы жили в интересные времена!” В ней приняли участие 79 приглашённых художников и 90 павильонов разных стран. Из-за небывалого наводнения биеннале закончилась на неделю раньше, чем планировалось. Экспозицию посетило около 600 тысяч человек, что на 32% больше, чем в 2017.

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Американский поэт и музыкант Ирвинг Бёрджи, которого некоторые называют королем музыки Калипсо, скончался в возрасте 95 лет. Самая известная песня Бёрджи - "Banana Boat Song", он также сочинил слова для гимна Барбадоса.

Тина Тёрнер отпраздновала 80-й день рождения. Слава пришла к ней в 60-х. Она стала известной вместе со своим мужем Айком Тёрнером, а после развода начала сольную карьеру. На сегодняшний день было продано более 200 миллионов копий её альбомов. В этом году на Бродвее, в Лондоне и Гамбурге был поставлен мюзикл о её жизни.