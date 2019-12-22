Новые жертвы непогоды в Европе

В Европе ураган "Эльза" уступил место более мощному циклону "Фабьян".

В Италии погибли уже три человека : один в Неаполе, двое других в Тоскане и Фриули.

В Лигурии на северо-западе страны - "красный" уровень метеотревоги. Оползни и затопления привели к закрытию дорог, ветер срывает крыши домов, ломает деревья. Порывы ветра достигают скорости до 95 км/час.

Однако ураган быстро перемещается и власти надеются, что затопления будут иметь локальный характер.

На Корсику, как и на юго-запад Франции, обрушились ливни, бушует порывистый ветер. Все дороги, ведущие к городу Аяччо, затоплены водой. Закрыт местный порт, не работает и городской аэропорт - его взлетная полоса полностью затоплена водой.

В Испании уже шестеро стали жертвами непогоды, в том числе одна женщина погибла в столице - Мадриде. Реки выходят из берегов, дороги затоплены. Власти предупреждают, что скорость ветра может повыситься до 140 км/час.

В Португалии два человека погибли, один - в пригороде Лиссабона после того, как на его автомобиль упало сломавшееся дерево. На части территории страны не работает железнодорожное сообщение. Более 200 человек были эвакуированы из затопленных домов. Сотни остаются без электричества.