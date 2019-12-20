Шторм "Эльза" бушует в Европе

Предпоследний - оранжевый - уровень метеотревоги был объявлен в пятницу в 23 французских департаментах из-за обрушившегося на Европу шторма "Эльза". По меньшей мере 140 тысяч домов в регионе Овернь-Рона-Альпы остались без света из-за сильного ветра, повредившего линии электропередачи. Во многих департаментах порывы ветра сопровождаются ливнями. Власти советуют местным жителям не покидать свои дома.

В Португалии два человека погибли: один - из-за упавшего дерева, другой - из-за обрушившегося здания.

Все происходило так стремительно, что нам пришлось выбежать наружу. Я никогда не видел ничего подобного в Агеде. владелец ресторана

В некоторых городах улицы затоплены водой.

В десяти итальянских регионах объявлен оранжевый или даже красный уровень тревоги в связи со штормовыми порывами ветра в северных и центральных районах страны в эти выходные. Некоторые дороги, больницы, школы были закрыты. Власти опасаются, что ливни могут спровоцировать оползни и разрушения.

В Испании один человек погиб в результате оползня, другой - после того, как на него упала стена в одном из парков в городе Сантьяго-де-Компостела на северо-западе страны, третий - в результате наводнения. Порывы ветра здесь достигают 160 км/час.

На юго-западе Испании уровень воды на улицах некоторых городов достигает полутора метров. Спасательные службы работают без перерыва, помогая людям, оказавшимся в ловушке в своих автомобилях.