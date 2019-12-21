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Рождественские ясли Бэнкси

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Рождественские ясли Бэнкси

Малыш Иисус, Мария и Ииосиф в яслях под разделительным забором: в Вифлееме появилось новое творение британского художника Бэнкси. Вместо кровли яслей — бетонные плиты, пробитые снарядом.

Инсталляция появилась в гостинице The Walled Off Hotel, который построен в Вифлееме несколько лет назад. Залы и номера украшены творениями Бэнкси, в том числе (но не только) на тему палестино-израильского конфликта.

Заведение рекламируют как гостиницу "с худшим видом на свете": окна выходят на забор, отделяющий Израиль от Западного берега реки Иордан.

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