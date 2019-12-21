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Италия

"Высокая вода" и журналисты отпугивают туристов

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  Павел Барсуков 
"Высокая вода" и журналисты отпугивают туристов
Авторское право
AP Photo/Luca Bruno - Luca Bruno
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Наводнения в Венеции отпугивают туристов. По словам представитель гостиничного бизнеса, туристов сейчас практически вдвое меньше, чем в тот же сезон в прошлом году. В середине ноября уровень "высокой воды" оказался рекордным за полвека. Однако владельцы отелей считают, что ничего катастрофического в этом нет, а в происходящем косвенно обвиняют журналистов:

"На Рождество отели обычно не заполнены, но в канун Нового года заполнение может достигать 100%. Так и было в прошлом году. А в этом забронировали едва половину. Одна из причин, конечно же, новости — которые мы считаем не всегда взвешенными: Венеция веками уживалась с "высокой водой", — говорит директор венецианской гостиничной ассоциации.

Бизнесмены утверждают, что Венеция — и гостиницы в частности — быстро справляется с последствиями "аква альты".

Многие жители города, напротив, считают, что такое падение спроса даже к лучшему: город, по их мнению, задыхается от туристов, и на зимние праздники Венеция хотя бы немного разгрузится.

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