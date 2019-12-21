На юг Европы обрушилась непогода

На юг Европы в предрождественские дни обрушилась непогода. 4 человека погибли в Испании и Португалии в результате мощных ливней, сообщили власти этих стран.

По одному погибшему в испанских областях Галисия и Астурия из-за вызванных стихией камнепадов и оползней. Два человека погибли и один числится пропавшим без вести в районе португальского города Порту в результате наводнений. 70 местных жителей были эвакуированы.

На острове Корсика, как и в 16 других департаментах Франции, объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Синоптики ожидают, что в воскресенье над югом страны пронесется ураган "Фабьян": сила ветра, по их расчетам, может достигать 140 километров в час. Пик разгула стихии придется на ночь с воскресенья на понедельник; жителей указанных департаментов просят не покидать своих домов.

В регионе Лигурия на северо-западе Италии 70 человек оказались отрезанными от мира. Ливни и сильные порывы ветра привели к оползню, который разрушил единственную ведущую в городок Фолло дорогу. Ненастье, по расчетам синоптиков, должно утихнуть лишь к понедельнику.