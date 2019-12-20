Законопроект о "брексите" одобрен

Палата общин британского парламента одобрила законопроект о выходе страны из Евросоюза. Документ, включающий в себя согласованную с ЕС сделку об условиях "развода", поддержали 358 депутатов, 234 проголосовали против. Парламент отклонял законопроект уже четыре раза. Расклад сил кардинально изменился после выборов 12 декабря, по итогам которых Консервативная партия получила комфортное большинство.

Премьер-министр Борис Джонсон вынес законопроект на суд депутатов уже во второй день работы парламента нового созыва. Он заявил:

"Настал момент объединиться и приступить к написанию новой главу истории нашей страны, наладить новое партнерство с нашими европейскими друзьями, занять достойное место в мире и начать процесс исцеления, к которому стремится весь наш народ".

Большинстов депутатов оппозиционной Лейбористской партии выступили против законопроекта, но шесть лейбористов проголосовали "за", а 32 воздержались.

Лидер лейбористов Джереми Корбин заявил:

"Этот документ не защитит и не укрепит наши права, не поддержит наше промышленное производство, наши торговые партнерства, не защитит нашу природу в эпоху беспрецедентного климатического кризиса. Он никак не решает вопросы неравенства в нашей системе, не гарантирует защиту интересов всех регионов Соединенного Королевства. Вместо этого под руководством консерваторов данная сделка будет использована в качестве тарана и поведет нас к дальнейшему ослаблению контроля и к губительной сделке с Дональдом Трампом".

Между тем уверенность в исходе голосования позволила Джонсону ужесточить текст законопроекта, включив в него запрет на продление переходного периода после "брексита", истекающего 31 декабря 2020 года.