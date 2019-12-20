Пучдемон получает мандат и неприкосновенность

Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон и ещё один лидер сепаратистского движения в регионе Антони Комин получили временные свидетельства депутатов Европарламента. Ещё в мае они победили на европейских выборах, однако не могли приехать для принятия мандата в Испанию, где их объявили в розыск.

Европейский суд после продолжительного разбирательства признал, тем не менее, статус избранных депутатов. Бывший глава правительства Каталонии рассчитывает уже в начале года получить полноценный мандат и принять участие в следующей пленарной сессии Европарламента.

Статус Пучдемона и Комина был прояснён в ходе рассмотрения дела ещё одного фигуранта дела о провозглашении независимости Каталонии, который победил на выборах в Европарламент, — вице-президента Женералитета Ориола Жункераса. Во время выборов он находился под арестом, а затем был приговорён к 13 годам тюрьмы по обвинению в подстрекательстве к мятежу и нецелевом расходовании бюджетных средств.

В постановлении высшего судебного органа ЕС сказано, что лидеры сепаратистов обладают неприкосновенностью с момента избрания депутатами Европарламента и должны быть освобождены от уголовного преследования до тех пор, пока не истечёт срок их мандата или пока Европарламент не лишит их иммунитета.