Можно ли посадить сепаратиста Пучдемона?

Программа «Вкратце из Брюсселя":

В бельгийский суд явился в понедельник бывший Президент Женералитета Каталонии Карлес Пучдемон. Испания добивается экстрадиции его и двух его советников. Но судья решил отложить принятие решения по этому вопросу до февраля следующего года.

Он принял аргументы защиты о том, что для это необходимо узнать мнение Европейского суда о неприкоснованности каталонцев, которые были избраны в Европарламент.

«Я считаю, что судям в Люксембурге нужно довести до конца свою очень важную работу, - сказал Пучдемон. - Их выводы будут касаться не столько нас, как отдельных личностей, но и более чем 2,3 миллиона европейских избирателей, которые остались без парламенского представительства. На карту поставлены демократические процедуры и ценность голосов в Европейском Союзе ".

В четверг Европейский суд в Люксембуре должен вынести решение по делу другого борца за независимость Каталонии, которого которого испанцы посадили в тюрьму.

Если будет подтвержден иммунитет Ориола Жункераса, того же получит основание требовать для себя Пучдемон. Оба они стали евродепутатами в мае этого года, но не сумели участвовать в сессиях.

«Все может измениться с момента признания иммунитета, - сказал адвокат Кристоф Маршан. - Это означает, что Жункераса и Пучдемона нельзя будет ни преследовать, ни задерживать, пока сам Европарламент не снимет эту неприкосновенность. Европейский ордер на их арест приостановлен в ожидании решения самого Европарламента о том, не нужно ли отобрать у них иммунитет ";

Суду в Люксембурге должен будет дать ответ на ещё один сложный вопрос: приобретена неприснованность в тот момент, когда объявлены результаты выборов, или когда евродепутата приводят к присяге. Жункерас и Пучдемон получили необходимое количество голосов, но не заняли своих парламентских мест.

«Трудно предвидеть каков будет ответ, - сказал правовед из Маастрихтского университета Саша Хардт. - Суд может решить, что во-первых, иммунитет существует с ночи выборов, а во-вторых, что эти дополнительные требования незаконны. Это сильно встряхнет европейский политический ландшафт. Но могу себе представить, что суд найдет какую-то золотую середину ».

До сих пор юридические службы Европейского парламента склонялись на сторону Испании. Но председатель заявил, что выполнит решение, если оно окажется в пользу каталонцев.