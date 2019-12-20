Новый управляющий Банка Англии

Новым управляющим Банка Англии избран 60-летний Эндрю Бэйли, нынешний руководитель Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, с 2013 по 2016 годы он занимал пост заместителя управляющего центробанка страны.

Об этом сообщил министр финансов Соединенного Королевства Саджид Джавид: "В условиях высокой конкуренции Эндрю Бэйли был выделялся на фоне других кандидатов. Он несомненно самый подходящий специалист для того, чтобы занять должность управляющего Банка Англии в ситуации, когда мы планируем наше будущее за пределами ЕС".

До середины марта предшественник Бэйли Марк Карни будет передавать дела, чтобы обеспечить плавную смену руководства. Узнав о своем избрании, Бэйли пообещал, что продолжит работу, прежде всего гарантируя соблюдение интересов британцев.

Королева Елизавета II одобрила это назначение. Срок полномочий управляющего — восемь лет. Бэйли станет 121-м управляющим за 325-летнюю историю Банка Англии, одного из старейших центробанков мира. Пост он займет в ситуации неопределенности, связанной с выходом Великобритании из состава ЕС.