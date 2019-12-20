В армии ФРГ появятся военные раввины

В германской армии появятся военные раввины. Соответствующее соглашение подписали Министерство обороны ФРГ и Центральный совет евреев Германии.

Первые раввины поступят на службу в бундесвер уже в 2020 году. Они будут заниматься духовным окормлением немецких солдат иудейского вероисповедания. Таких немного, но они есть - всего около 300 человек, согласно данным немецких СМИ.

"Я осторожно отношусь к использованию слова исторический. Но я уверен, что сегодня именно исторический день", - заявил по случаю подписания соглашения глава совета евреев Йозеф Шустер.

В Германии до прихода к власти нацистов евреи служили в армии - были и военные раввины. Ситуация изменилась, когда в Третьем рейхе евреев исключили из всех сфер общественной жизни. Без малого сто лет в немецкой армии были только католические и лютеранские капелланы. Но времена меняются, и не исключено, что в будущем в Германии наравне с раввинами появятся также полковые имамы.