Германия потрясена антисемитским нападением в Галле. Накануне вооруженный злоумышленник в шлеме попытался ворваться в местную синагогу, где около 80 человек собрались по случаю иудейского праздника Йом-Кипур. Когда ему не удалось взломать запертую дверь, он застрелил прохожую и клиента находящейся неподалеку закусочной. Еще двое получили ранения.

Во время нападения злоумышленник отпускал нецензурные ругательства в адрес евреев и турок. Все это могли наблюдать в прямом эфире пользователи одной из платформ для онлайн игр. Ранее в интернете мужчина разместил своего рода антисемитский "манифест". Его задержала полиция.

Я спешу заверить представителей еврейской общины ФРГ: мы всей душой с вами, выражаем вам нашу солидарность. Произошедшее ужасно. Не только я, многие глубоко потрясены случившемся. Олаф Шольц вице-канцлер, министр финансов ФРГ

Канцлер Германии Ангела Меркель пришла на поминальную службу по погибшим в главную синагогу Берлина.

"Кошмар для еврейской общины, для всей Германии. По данным полиции, подозреваемый, 27-летний немец, поддерживал правоэкстремистские идеи, и нападение носит антисемитский характер. Поиск других подозреваемых прекращен. Но на улицах Галле до сих пор полно вооруженных правоохранителей", - передает из Германии корреспондент Euronews Йона Каллгрен.