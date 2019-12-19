Восток Украины: отсутствие транспорта лишает людей доступа к медицине

Отсутствие общественного транспортного сообщения на востоке Украины — одна из главных проблем доступа к здравоохранению.

Олена Конопкина, испанское отделение НПО "Врачи мира":

— Вооруженный конфликт, начавшийся в 2014 году, серьезно нарушил структуру здравоохранения в восточной части Украины. Система не была готова реагировать на возникшие потребности. Вся структура была полностью разрушена. Например, специализированное здравоохранение осталось в неподконтрольных правительству областях, поэтому люди потеряли к нему доступ. Но доступ к первичным медицинским услугам также был нарушен.

Несмотря на то, что идет уже шестой год конфликта, потребности все еще есть. Из-за вооруженного вмешательства значительное число небольших деревень было полностью отрезано от транспортного сообщения. Некоторые из них, где мы работаем, вообще отрезаны от жизни.

Таким образом, людям сложно получить доступ к услугам здравоохранения. Еще одна огромная проблема в том, что люди начали покидать этот район. Поэтому многие специалисты, врачи, медсестры решили уйти. Так что есть огромная нужда в кадрах, например, в Попаснянском районе, где мы работаем, система первичной медико-санитарной помощи заполнена меньше, чем на 50 процентов. Таким образом, вы можете себе представить, что амбулатории существуют, но врачей там нет.