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Россия

Rambler Group отозвал иск к стриминговому сервису Twitch

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  Марика Димитриади 
Rambler Group отозвал иск к стриминговому сервису Twitch
Авторское право
AFP
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Rambler Group отозвал иск к стриминговому сервису Twitch, который в нарушение закона вел трансляции матчей Английской премьер-лиги (права на этот контент принадлежат Rambler Group). Стороны договорились об урегулировании конфликта во внесудебном порядке.

Соглашение не подразумевает выплату никакой финансовой компенсации (изначально Rambler требовал от Twitch компенсации за трансляции матчей АПЛ в период с августа по ноябрь). В соответствии с соглашением, стриминговый сервис передаст Rambler "все необходимые для борьбы с пиратскими трансляциями инструменты".

"Мы надеемся, что совместно с сервисом Twitch в дальнейшем мы сможем предложить пользователям новые формы трансляций матчей Английской Премьер-лиги. Пользовательский стриминг становится все более популярен, и мы разрабатываем решения, с которыми Okko Спорт [онлайн-кинотеатр] сможет встроиться в эту модель контента", - говорится в пресс-релизе Rambler Group.

В руководстве видеостримингового сервиса с самого начала утверждали, что претензии российской компании необоснованны, поскольку Twitch "только обеспечивает доступ пользователей к платформе, не размещает собственный контент, не может менять контент, размещаемый пользователями, или отслеживать возможные нарушения прав".

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