Слияние Fiat Chrysler и Groupe PSA

Американо-итальянский автомобильный концерн Fiat Chrysler ("Фиат Крайслер") и французский автогигант Groupe PSA (Peugeot Societe Anonyme, акционерное общество "Пежо") подписали соглашение о слиянии. Таким образом на рынке появится четвертый по объему производства и третий по обороту автоконцерн в мире. Реализация соглашения займет около года.

Новая объединенная компания намерена продавать примерно девять миллионов автомобилей в год, совокупные доходы автогиганта составят 170 млрд евро, а операционная прибыль — 11 миллиардов евро. Штаб-квартира будет базироваться в Нидерландах. благодаря слиянию компании смогут сэкономить 3,7 млрд евро, эти средства будут направлены на развитие экологически устойчивого автомобильного производства.

Ранее представители Fiat Chrysler обсуждали возможность слияния компании с французским автопроизводителем Renault ("Рено"), но эта сделка не получила одобрение властей Франции.