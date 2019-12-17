В КНДР почтили память Ким Чен Ира

В Северной Корее отмечают восьмую годовщину со дня кончины Ким Чен Ира. В Пхеньяне с полуночи десятки тысяч человек стали приходить к возвышенности Мансудэ, чтобы возложить цветы к гигантским бронзовым статуям основателя народной республики Ким Ир Сена и его сына, последователя на посту лидера КНДР Ким Чен Ира. В церемониях принимают участие не только взрослые, но и школьники и даже воспитанники детских садов.

Говорят жители Пхеньяна:

"Каждый год, когда наступает этот день, в моей памяти возникает образ нашего отца-генерала. Он прорывался сквозь бури, грозы и потрясения даже когда ему было холодно и плохо под снегом и дождем".

"Какие бы трудности или испытания ни возникали перед нами, мы будем полностью верить и следовать за нашим уважаемым верховным лидером товарищем Ким Чен Ыном, и мы обязательно выполним то, что хотел наш великий полководец Ким Чен Ир".

Ким Чен Ир возглавлял один из самых закрытых режимов в мире. Лидера КНДР критиковали за вопиющие нарушения прав человека, за то, что он угрожал стабильности региона своей ядерной программой и испытаниями ракет большого радиуса действия.