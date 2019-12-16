Сильное землетрясение на Филиппинах

На Филиппинах ведутся поиски пропавших без вести после мощного землетрясения магнитудой 6,8, в результате которого по меньшей мере три человека погибли, более 30-ти пострадали.

Среди погибших - шестилетний ребенок.

В городе Падада на острове Минданао, оказавшемся в 20 километрах от эпицентра, обрушилась часть торгового центра, разрушены неcколько жилых домов.

За первым землетрясением последовали новые подземные толчки.

Из-за обрыва линий электропередач без света остались жители четырех городов острова.