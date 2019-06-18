Разрушительное землетрясение в провинции Сычуань

В результате землетрясения на юго-западе Китая погибли по меньше мере 12 человек, свыше 120 пострадали. Большинство людей погибли из-за разрушений домов. Около четырех тысяч человек эвакуированы. Землетрясения магнитудой 5,9 произошло на границе между провинциями Сычуань и Гуйчжоу. Эпицентр подземных толчков находился в 19 км к юго-востоку от уезда Чаннин. Спасательные работы еще не закончены. Остановлено движение на крупной автомагистрали, соединяющей уезды Ибинь и Сюйюн в провинции Сычуань. Заблокированы или перекрыты также и ряд других шоссе.

В 2008 году жертвами удара стихии в провинции Сычуань стали 87 тысяч человек. Тогда магнитуда землетрясения составила 7,9.