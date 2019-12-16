Австралия: Голубые горы охвачены огнем

Лесные пожары в Австралии охватили около 400 тысяч гектаров леса в национальных парках Голубых гор на северо-западе от Сиднея. Огонь приближается к жилым районам. Предупреждения о возможной эвакуации выпущены для пяти районов штата Новый Южный Уэльс, в 21 - введен полный запрет на разведение огня и посещение леса. Пожарные работают днем и ночью. Однако погода не благоприятствует борьбе со стихией. По прогнозам синоптиков, до конца недели на территории штата будет сухо и ветрено, а среднедневные температуры останутся экстремально высокими.
Другие No Comment
Гонконг: протесты в торговых центрах
Рождественский концерт в итальянском Сенате
Папа Римский Франциск благословил фигурки Младенца Иисуса
Рыбалка на озере Цаган-Нур
Международный чемпионат по гонкам дронов
100-летняя электростанция взлетела на воздух
Противники Джонсона столкнулись с полицейским кордоном
Ледяной лабиринт в Вашингтоне
Мигранты на Лесбосе: жизнь в оливковой роще
Пакистан: контрабандный ликер ушел под каток
"Олимпиада восстановления" и покинутый город
Жёсткая посадка на городскую улицу
Активисты Greenpeace на фасаде Еврокомиссии
"Рэй" - иероглиф 2019 года в Японии