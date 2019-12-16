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Австралия: Голубые горы охвачены огнем

Лесные пожары в Австралии охватили около 400 тысяч гектаров леса в национальных парках Голубых гор на северо-западе от Сиднея. Огонь приближается к жилым районам. Предупреждения о возможной эвакуации выпущены для пяти районов штата Новый Южный Уэльс, в 21 - введен полный запрет на разведение огня и посещение леса. Пожарные работают днем и ночью. Однако погода не благоприятствует борьбе со стихией. По прогнозам синоптиков, до конца недели на территории штата будет сухо и ветрено, а среднедневные температуры останутся экстремально высокими.

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