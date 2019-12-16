Места под солнцем

Благодаря R-Sol-E, проекту, поддерживаемому Европейской политикой сплочения, два хорватских города и их сербский собрат сообща осваивают возобновляемые источники энергии. Результат - больше экономии на местных рынках и больше заинтересованности в дальнейшем развитии партнерства придунайских республик.

Рассказывает Лерка Вучкович, менеджер проекта с хорватской стороны: "Солнечные батареи используется в общественных зданиях, в структурах, ежедневно посещаемых нашими детьми, местными жителями. В этом обращении к ежедневной жизни людей и заключается новаторство.

Солнечные станции работают на нужды наших общин. Порой у нас возникают излишки, их скупает национальная энергетическая компания. В нашем регионе, таким образом, госструктуры выступают в авангарде - показывают успешные пример перехода на возобновляемые источники энергии, убеждают население в преимуществах.

Проект напрямую касается системы общественного освещения - улиц, зданий, городской ратуши, детского сада, футбольного клуба, бассейна. Эти решения станут для общества наглядным примером, покажут убедительные результаты".