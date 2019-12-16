Освещенные солнцем

Благодаря R-Sol-E, проекту, поддерживаемому Европейской политикой сплочения, два хорватских города и их сербский собрат сообща осваивают возобновляемые источники энергии. Результат - больше экономии на местных рынках и больше заинтересованности в дальнейшем развитии партнерства придунайских республик.

...Муниципальный детский сад в хорватском городе Белишче готовится провести зиму в тепле. Вот уже несколько месяцев здание отапливается с помощью солнечных батарей, установленных здесь в рамках европейского проекта R-Sol-E , который опирается на помощь Европейской политики сплочения. Цель - сэкономить энергию и объединить общины.

Директор сада Зденко Гласовач рассказывает: "Мы уже год используем солнечные батареи, ведем учет потребления электроэнергии с января. Счета показывают: мы экономим и на электричестве, и на воде, меньше платим за газ".

В Белишче на 10 тысяч жителей установлены пять солнечных станций, еще одна - в соседнем городе Горьяни. Пока солнечные батареи обслуживают лишь общественные здания. Суммарная мощность - 200 тысяч киловатт чистой энергии в год.

К программе подключен и сербский город Нови-Сад с населением в 350 тысяч человек. Там энергия из возобновляемых источников также предназначена для обслуживания муниципальных структур, главным образом для освещения улиц и общественных зданий. В не охваченных электросетью районах установили "умные" фонари с датчиками; они работают от солнечных батарей. Европейский проект, таким образом, объединяет города из недавно враждовавших республик, помогая им развивать перспективное направление и одновременно экономить.

Менеджер проекта с хорватской стороны Лерка Вучкович убеждена: "Основы для общих проектов есть всегда - будь то развитие возобновляемых источников энергии, туристический сектор. Думаю, такие программы, предполагающие трансграничное сотрудничество, позволяют намечать векторы партнерства, возводить мосты между республиками. Так мы не назад оглядываемся, а смотрим в будущее".

Общий бюджет проекта R-Sol- Е превышает миллион евро, большая часть финансируется по линии Европейской политики сплочения. Проект окупается:более эффективное энергользование позволило трем городам-участникам сэкономить 30 тысяч евро.